Sentenza ’a sorpresa’. Il velox non è omologato. Ma la multa vale lo stesso

La multa per eccesso di velocità è valida anche quando rilevata da autovelox solo ’approvati’ dal ministero dei Trasporti, senza necessità che siano anche ’omologati’. Lo ha stabilito - andando in direzione contraria a sentenze precedenti - il tribunale di Bologna con una sentenza della giudice Alessandra Cardarelli che ha rigettato l’appello di un cittadino che contestava una multa ricevuta, perché andava a 67 chilometri orari su un tratto con limite di 50 chilometri orari, sostenendo l’invalidità del verbale perché l’autovelox non era omologato, ma solo approvato. La giudice riconosce in materia l’esistenza di due orientamenti - l’equipollenza tra approvazione e omologazione o invece la necessità di distinguere i due procedimenti, come stabilito dalla recente sentenza di Cassazione, 10505/2024 - e con la sentenza propende per il primo, in contrasto con la Suprema Corte.

Per la giudice, infatti, l’articolo 142 del Codice della Strada va interpretato insieme all’articolo 201 del Codice che espressamente prevede l’utilizzo di apparecchiature "omologate ovvero approvate", sottolineando poi come il legislatore abbia voluto attribuire la stessa efficacia ai due tipi di procedimento. Nella sentenza si stabilisce tra l’altro che anche laddove si accettasse la distinzione tra i due procedimenti il conducente deve comunque provare il malfunzionamento dell’apparecchio o contestare specificamente i fatti rilevati. In questo caso invece, rileva la giudice, l’appellante non ha mai messo in dubbio la corretta funzionalità dello strumento, né contestato di aver percorso il tratto di strada in questione o di aver proceduto alla velocità rilevata.

Una sentenza, quella del giudice Cardarelli, che va in direzione opposta a molte delle ultime emesse a Bologna. Sono stati infatti diversi i verbali annullati dai giudici di pace sotto le Due Torri tant’è che a Bologna dal 2021 al 2024 sono quadruplicati coloro che ricorrono contro le multe dei vigili elettronici, passando da 221 a 800.

Uno degli ultimi casi raccontati dal Carlino è stato quello di Roberto Marigo, medico ospedaliero, che ha ricevuto due distinti verbali - poi tutti e due annullati -, in cui gli veniva contestato il superamento dei limiti di velocità in viale Panzacchi e poi in viale Togliatti. In entrambi i casi la sentenza del giudice di pace dà la stessa spiegazione: "L’omologazione dell’autovelox è condizione necessaria per la legittimità delle sanzioni".

E qualche mese fa sono state annullate da un giudice di pace ben 25 multe da autovelox collezionate da un automobilista sui viali di Bologna in un mese (verbali per quasi tremila euro). Nella sentenza del 10 febbraio, il giudice richiama la Cassazione: "L’approvazione non è equipollente all’omologazione poiché hanno ’caratteristiche, natura e finalità diverse’" e "solo l’omologazione completa, che assicura la precisione dell’apparecchio, rende legittimi gli accertamenti effettuati tramite autovelox".