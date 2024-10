Sentenza oggi per l’omicidio di 18 anni fa, Andrea Rossi spera nell’assoluzione: “Ho fiducia” E’ in cella da 17 anni: un nuova perizia ha spostato l’orario del delitto in un momento in cui l’ex commercialista avrebbe un alibi. La vittima è Vitalina Balani, trovata uccisa il 15 luglio 2006