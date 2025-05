Sentiero chiuso per lavori in corso al Parco Talon

Iniziano domani, al parco Talon, i lavori di sistemazione del sentiero pedonale che da casa Santa Margherita sede dell’agriturismo Parco della Chiusa scende in direzione degli orti e del grande prato lambito dal Reno. Il sentiero, danneggiato dagli eventi meteo, arriva fino al Ponte Blu, ancora chiuso. Durante i lavori il primo tratto sarà chiuso al transito, con passaggio di mezzi di cantiere. Per gli accessi agli orti è chiuso il percorso da via Panoramica. Il Comune consiglia il sentiero che parte dalla Chiusa e costeggia il fiume.