"Sentiero dedicato a Marconi in stato di abbandono"

Un’interrogazione al sindaco per valorizzare il sentiero marconiano che da Porretta Terme conduce a Castelluccio. Il percorso, contrassegnato dal segnavia CAI n.107, attraversa il borgo Le Croci di Capugnano proprio davanti alla casa che fu di Giuseppe Marconi, padre del più noto Guglielmo, inventore della radio.

Il documento scritto è stato depositato, una decina di giorni fa, dal consigliere comunale Cosimo Scardia a nome di tutto il gruppo di opposizione ‘Cambiamo Passo’, composto anche da Sabrina Petroni, Daniele Cipollini ed Emilio Bernabei. "Nonostante la Regione Emilia-Romagna – si legge in un comunicato dello stesso Scardia – abbia stanziato fondi per la celebrazione dei 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, nulla è stato fatto per valorizzare il tracciato".

Due sono i punti specifici del tracciato su cui si concentra l’attenzione del consigliere. Il primo, partendo da Porretta Terme, è ovviamente l’edificio dove vide la luce, nel 1823, il padre dello scienziato, su cui oggi è apposta una targa commemorativa. Il secondo luogo citato da Scardia è un antico ponticello in muratura che attraversa il rio Meriandoli in località Ca’ Ianni, oggi in condizioni estremamente precarie.

"Recuperare il sentiero Marconiano – conclude il consigliere di Alto Reno – significherebbe salvaguardare la memoria storica locale e migliorare l’offerta turistica sostenibile del territorio". Al momento, dal sindaco, non risultano repliche formali. Nei mesi scorsi, sentiero e ponte erano già stati al centro di alcuni post pubblicati sui social da gruppi escursionistici e singoli cittadini.

