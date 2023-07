Sentinelle di condominio contro i furti

Una task force di pensionati e casalinghe contro ladri, truffatori e spacciatori. Sono le ‘sentinelle di condominio’ che Confabitare – associazione proprietari immobiliari – mette in campo per contrastare l’escalation di furti in appartamento, truffe a domicilio, occupazioni abusive e spaccio.

L’iniziativa di Confabitare ha già ricevuto cento adesioni in città tra i propri associati. Compito delle ’sentinelle’ è quello di osservare, vigilare ed eventualmente segnalare telefonicamente alle forze dell’ordine presenze o movimenti sospetti all’interno del condominio o nelle immediate vicinanze. Tra coloro che hanno aderito all’iniziativa, la gran parte è costituita da pensionati che, avendo molto tempo libero, possono fare da sentinelle per parecchie ore fino a coprire l’intero arco della giornata. Ma non mancano neppure casalinghe e giovani.

Il presidente di Confabitare, Alberto Zanni, ha espresso soddisfazione per la risposta positiva degli associati: "Una risposta davvero sorprendente – spiega – a testimonianza che la gente vuole impegnarsi in prima persona per difendere la sicurezza della propria casa e contrastare la delinquenza. Niente a che vedere con le ronde. Le nostre sentinelle operano con altre modalità e altri fini".