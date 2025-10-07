"Senza bidoni, ma col conto Tari da pagare"

La cartella con il conto della Tari (tassa dei rifiuti) da pagare è arrivata puntuale, ma dei bidoni dove mettere il rusco (i rifiuti solidi urbani) non se ne vedeva ancora l’ombra. Almeno fino a pochi giorni fa. La situazione kafkiana è andata in scena da più di qualche settimana al civico 53/3 di via del Lavoro a Casalecchio, dove dal 17 settembre scorso è stato aperto Asama Sushi, un ristorante di cucina cinese e giapponese, gestito da giovanissimi ristoratori cinesi. "A metà agosto – racconta Rongtao Wu, una dei soci gestori – sono andata allo sportello Hera per fare la richiesta. Massimo due settimane e avrà i bidoni, è stata la promessa del funzionario. Passava il tempo e i bidoni non si palesavano. Sono tornata più volte allo sportello e ho ricevuto solo promesse. Ho telefonato al numero verde indicato, mi dirottavano sull’ufficio. Risultato: è arrivata il giorno dell’apertura, il 17 settembre scorso, ed eravamo ancora senza bidoni della spazzatura. Un vero problema per i nostri scarti alimentari". Dal 17 settembre al 3 ottobre i gestori dell’Asama Sushi si sono arrangiati alla meglio con il problema rifiuti. "O li portavamo alla stazione ecologica di Zola – racconta la signora Wu – oppure li lasciavamo sul retro, anche se la cosa non ci piaceva affatto. Per fortuna ieri ci hanno consegnato i bidoni". "In merito alla richiesta dell’attività Asama Sushi di Casalecchio – si legge in una nota di Hera – ci scusiamo per aver consegnato le dotazioni per la raccolta differenziata con un ritardo determinato da un problema organizzativo di gestione della domanda. Comunque, ringraziamo Asama Sushi perché tutte le segnalazioni sono utili a migliorare il servizio. La multiutility coglie l’occasione per ricordare che le segnalazioni possono essere inviate a Hera attraverso il numero verde gratuito 800.999.500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 9 alle 18, oppure utilizzando l’app Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente, che permette anche di inviare foto georeferenziate dando modo agli operatori dei servizi ambientali di Hera di intervenire rapidamente".

Nicodemo Mele