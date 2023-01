Bologna, senza biglietto bloccano il bus in Corticella: denunciati

I due marocchini erano sprovvisti del biglietto (foto archivio)

Bologna, 23 gennaio 2023 – Non avevano il biglietto, né volevano farsi identificare dai controllori della Tper. Che, per gestire i due passeggeri molesti, due marocchini di 25 e 26 anni, hanno dovuto far bloccare il bus 98 in via di Corticella.

È successo ieri pomeriggio e per far riprendere il normale servizio al mezzo pubblico è stato necessario l’intervento della polizia.

Gli agenti, dopo aver controllato i due (il ventiseienne aveva con sé pochi grammi di hashish ed è stato segnalato) li hanno denunciati per interruzione di pubblico servizio.