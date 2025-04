Senza casco e patente. Multa da 7mila euro

Una multa di oltre 6.500 euro per essere stati sorpresi a scorrazzare senza casco e senza patente per il centro di San Lazzaro a bordo di un motociclo da enduro elettrico privo di targa. Due ragazzi, uno appena maggiorenne e l’altro minorenne, sono stati sanzionati dagli agenti della polizia Locale di San Lazzaro dopo essere stati fermati sulla via Emilia, all’altezza dell’incrocio con via della Fornace. I due, entrambi residenti a San Lazzaro, sono stati intercettati da una pattuglia della polizia locale. Gli agenti hanno scoperto che il motociclo elettrico sul quale viaggiavano non era stato immatricolato e quindi sprovvisto di targa. In più il veicolo non aveva copertura assicurativa. Nessuno dei due ragazzi, inoltre, era in possesso della patente necessaria per mettersi alla guida del mezzo. A quel punto gli agenti, dopo averli sottoposti ai controlli di rito, non hanno potuto far altro che elevare nei loro confronti una multa di oltre 6.500 euro per la violazione di diversi articoli del Codice della strada. Inoltre, la moto sulla quale viaggiavano è stata sequestrata. Così il comandante della Locale, Roberto Manara: "Mettersi alla guida di una moto senza casco e senza assicurazione rappresenta un pericolo per se stessi e per tutti gli altri utenti della strada. È importante ricordare che i motoveicoli elettrici non sono dei giocattoli e chi li guida è tenuto a rispettare tutte le norme e gli obblighi previsti dal Codice della Strada così come per qualsiasi altro veicolo. Per questo ringrazio gli agenti che sono intervenuti a tutela della sicurezza stradale". Gli fa eco la vicesindaca e assessore alla Sicurezza, Sara Bonafè: "Purtroppo questo episodio pone l’accento sulla pericolosità di alcuni comportamenti tenuti dai più giovani che in questo modo mettono a rischio la loro sicurezza e quella degli altri. Al di là della salatissima multa che dovranno pagare, mi auguro che i ragazzi abbiano capito quali sono i rischi che hanno corso scorrazzando per la vie della città senza casco, né patente e assicurazione. Purtroppo la nostra comunità negli ultimi mesi è stata colpita da diverse tragedie che hanno riguardato dei ragazzi molto giovani coinvolti in incidenti".

Zoe Pederzini