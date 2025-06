Senza fissa dimora trovato morto

Trovato morto all’alba un uomo di mezza età, senza fissa dimora e di origine straniera, in un’area verde in via Larga, verso via dell’Industria. Il decesso, secondo i primi accertamenti, sarebbe dovuto a un malore. A detta di un testimone l’uomo aveva già problemi con l’uso e l’abuso di alcolici, tanto da essere ricoverato a inizio mese in evidente stato di alterazione dovuto proprio al consumo di alcool. Ieri mattina poi è stato constatato il decesso. Sul posto il personale sanitario del 118 e la polizia. A fare la scoperta, intorno alle 8 di ieri, è stato un addetto alla manutenzione del verde che stava tagliando l’erba. Il corpo era infatti seminascosto fra la vegetazione. Il cadavere, esaminato da un medico legale, non presentava segni di violenza. In attesa dell’identificazione certa della vittima, essendo un senza fissa dimora, non sono state disposte ulteriori indagini.

n. m.