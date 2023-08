Senza patente e assicurazione: scappa all’alt e finisce in cella

Giornate intense per i carabinieri sul territorio di San Lazzaro. Un arresto e ben tre denunce nell’arco degli ultimi tre giorni. In manette è finito un 53enne bolognese, percettore del reddito di cittadinanza, che è stato arrestato per il reato di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Tre sere fa il 53enne stava percorrendo una via limitrofa al centro di San Lazzaro a bordo di uno scooter.

La pattuglia lo ha notato e gli ha intimato l’alt, ma l’uomo non si è fermato: è stato rincorso e bloccato poche centinaia di metri dopo. Da un primo controllo i militari si sono accorti che la patente del 53enne era stata ritirata tempo prima e che ne era quindi sprovvisto e che lo scooter era privo di polizza assicurativa. Il 53enne, poi, è stato perquisito: aveva addosso tre grammi di cocaina divisa in cinque dosi. Durante il controllo, inoltre, il bolognese, pregiudicato, si è più volte rivoltato nei confronti degli agenti fino ad arrivare a minacciarli e a colpirne uno che è stato medicato e dimesso con sette giorni di prognosi. L’uomo è stato arrestato e l’arresto è stato convalidato per direttissima. Sempre a San Lazzaro, sabato scorso, è stata denunciata una donna albanese di trent’anni. La straniera era andata a fare la spesa con i bambini, di uno e tre anni, e nel passeggino ha nascosto vari prodotti per l’igiene intima trafugati tra gli scaffali.

È stata fermata dagli addetti del supermercato e denunciata per tentato furto. Sempre sabato, nel pomeriggio, durante un posto di controllo, i carabinieri hanno fermato un’auto guidata da un 37enne italiano che percorreva via della Repubblica. Il 37enne, pregiudicato, nascondeva nei sedili posteriori della macchina un bastone di 33 centimetri ed è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Infine, i carabinieri hanno denunciato un 30enne italiano per possesso di segni distintivi contraffatti e ricettazione. Erano le 19.25 del 17 agosto, durante un servizio di controllo della circolazione lungo la via Emilia.

Alla vista di due motociclisti fermi, in corrispondenza dei rispettivi veicoli, i carabinieri si sono avvicinati e li hanno identificati in un 18enne e un 30enne, italiani, disoccupati e con precedenti. Durante gli accertamenti, i militari hanno sorpreso il 30enne, residente in provincia di Rimini in possesso di una maglia a maniche lunghe con i loghi e la scritta della Polizia Provinciale di Rimini, occultata sotto la sella, pur non essendo un dipendente di tale amministrazione. È stato quindi denunciato a piede libero.

