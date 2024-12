"Senza ponte della Motta qui è un deserto"

Il ponte della Motta, che non esiste più da quando l’alluvione di maggio 2023 lo ha letteralmente sradicato dalle sponde, continua a creare preoccupazione. A parlare deli disagi causati dalla mancanza dell’opera sull’Idice che collegava Budrio a Molinella, sono i commercianti di quest’ultimo paese. "La perdita di clienti, provenienti soprattutto da Budrio e San Lazzaro, è stata importante per la mia attività; a ciò vanno ad aggiungersi i ritardi nella consegna delle merci da parte dei corrieri che, da dopo il crollo del ponte, sono costretti a fare tragitti alternativi più lunghi e spesso su strade dissestate", interviene Valentina Vogli, titolare dell’omonima pasticceria e gelateria del centro .

"Avevo diversi clienti che venivano dal Comune di Castenaso, clienti che purtroppo ho perso poiché raggiungere Molinella dai comuni adiacenti con l’attuale viabilità è diventato insostenibile – commenta Massimo Zucchini, titolare della storica Ferramenta Bortolotti –. Infatti, il traffico è aumentato esponenzialmente con la circolazione di mezzi pesanti sulle strade alternative di campagna, che risultano essere dissestate e non adeguate a sostenere l’attuale situazione che perdura da quasi due anni". "Tutti noi imprenditori risentiamo della difficile situazione che si è venuta a creare sul nostro territorio a causa della mancanza di un’infrastruttura così strategica, opera che consentiva di metterci in rapido collegamento con gli altri territori della Città Metropolitana – aggiunge Stefano Diolaiti, titolare dell’enoteca e distributore di bevande La Fonte, anche presidente Confcommercio Ascom Molinella –. Auspico quindi che la nuova giunta regionale collochi la ricostruzione di quest’opera tra gli interventi urgenti da realizzare sul territorio, in stretta collaborazione con la nostra amministrazione. Vista la vicinanza alle festività natalizie, colgo l’occasione per invitare a sostenere il commercio di vicinato molinellese acquistando presso i nostri commercianti, che sono coloro che illuminano e tengono vivo il paese e le sue frazioni".

Fa eco ai commercianti il sindaco Bruno Bernardi: "Condivido pienamente le preoccupazioni degli imprenditori locali, veri indicatori dello stato di salute del nostro territorio" – interviene il Sindaco di Molinella Bruno Bernardi –. Questo comprensorio è da troppo tempo soggetto alle conseguenze delle alluvioni. Sebbene siano stati compiuti importanti sforzi per la messa in sicurezza dell’area, è necessario estendere tali interventi lungo l’intero percorso del torrente Idice, affinché i progressi raggiunti non vengano vanificati. Vi è la necessità di sviluppare un piano di viabilità più ampio e strutturato. Molinella merita una revisione complessiva della sua rete viaria, sia su gomma sia su rotaia. Ci appelliamo a Città Metropolitana, a Tper e a Fer affinché sia possibile organizzare un incontro".

