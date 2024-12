Senza riscaldamento e acqua calda: “Lasciati così solo perché studenti”

Bologna, 13 dicembre 2024 – Dal 20 di novembre i riscaldamenti non vanno più. Dal primo dicembre, l’acqua che esce dai rubinetti del palazzo al civico 99 di via del Borgo di San Pietro è ghiacciata. Ci sono 43 appartamenti nel condominio, famoso perché funestato, nell’ottobre del 2020, dalla morte dello studente ventiduenne Francesco Caiffa , travolto, mentre stava studiando sul balcone, da un muretto crollato a causa di una manovra sbagliata effettuata da una betoniera impegnata nei lavori di un vicino palazzo.

Anche oggi, al 99 di via del Borgo la maggior parte degli inquilini affittuari (il palazzo è di un’unica proprietaria) sono studenti. E da quasi un mese, ormai, vivono al freddo, costretti a lavarsi scaldando l’acqua sul fornello. “Ma il problema è ancora più grave – spiega una delle inquiline – perché non riusciamo ad avere comunicazioni chiare e trasparenti da chi amministra il condominio. Prima hanno parlato della rottura di una tubatura; poi del guasto di due delle tre caldaie che alimentano l’impianto centralizzato del palazzo; poi che non si trovavano pezzi di ricambio; e ancora che la ditta addetta alla manutenzione avrebbe omesso degli interventi. In tutto questo, duecento persone sono al freddo, senza risposte”.

La percezione degli inquilini, come racconta un altro ragazzo, “è che non ci si preoccupi troppo perché tanto siamo studenti – spiega –. Per questo, stanchi di questa situazione ai limiti del paradosso, con le temperature gelide di questi giorni, abbiamo contattato un avvocato che, formalmente, comunicherà per conto nostro con gli amministratori, direttamente collegati alla proprietà”.

Il legale in questi giorni dovrà incontrare i clienti per “capire come muoverci in questa situazione, sicuramente grave”.

L’idea, come spiega ancora il giovane inquilino, “è scrivere una lettera formale, per chiedere chiarimenti su quanto accaduto. L’ultima informazione, proprio di ieri sera, è che la ditta incaricata sia riuscita a reperire tre delle quattro ventole che sarebbero necessarie a far ripartire l’impianto. E, dicono, forse domani potrebbe tornare una parvenza di normalità. Tuttavia, visto l’atteggiamento assunto in tutto questo periodo, non ci fidiamo più e vogliamo tutelarci tramite un avvocato”.

Come spiega ancora il ragazzo, “in un primo momento ci hanno detto che il guasto era nato dalla rottura di un tubo: hanno mandato degli operai a fare delle investigazioni nei due appartamenti coinvolti dal danno... Hanno fatto dei buchi nella parete del bagno: sono ancora aperti, nessuno si è curato di mandare qualcuno a sistemarli”. Il problema, stando a quanto spiegano gli inquilini, è “che non abbiamo con chi rapportarci, non facciamo neppure le assemblee di condominio qui”, dicono. La società che amministra l’immobile, contattata, non ha risposto.