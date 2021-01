Da oltre un mese senza la linea telefonica fissa e problemi anche sulla rete wi-fi. Lo denunciano alcuni residenti dei comuni di San Giovanni in Persiceto e di Sant’Agata. Il problema è stato segnalato nella zona abitata di via Modena, nei pressi del ristorante La Locanda a Persiceto, e nella frazione dei Maggi a Sant’Agata. "Dall’inizio di dicembre – spiega la residente Fiorenza Borgatti – non abbiamo la linea telefonica e abbiamo problemi su...

"Dall’inizio di dicembre – spiega la residente Fiorenza Borgatti – non abbiamo la linea telefonica e abbiamo problemi su quella che utilizza il computer. Abbiamo chiamato più volte Telecom per segnalare il disservizio. E ci è stato risposto che hanno preso in carico la segnalazione. Da quanto ho capito potrebbe essere stato il maltempo che ha danneggiato una centralina. Ma visto come stanno andando le cose, penso si tratti di un guasto complesso, di non facile soluzione".

Le fa eco un altro residente, Fausto Tesini: "Ci sono persone anziane che abitano nei dintorni che dispongono solamente del telefono fisso, non avendo l’abitudine di utilizzare cellulari. E questo disservizio crea a loro un grande disagio".

Dello stesso tono le affermazioni di Andrea Galletti, del ristorante La Locanda: "Per le prenotazioni – spiega – abbiamo risolto per fortuna con i social e con dei numeri di cellulare. Ma il problema vero riguarda il collegamento che deve fare periodicamente la cassa del ristorante, utilizzando la linea fissa del locale, con l’Agenzia delle entrate. E se non si effettuano regolarmente queste operazioni, si può incappare in severe sanzioni. Stiamo ovviando a questo problema con un router".

E aggiunge: "Problemi di linea così prolungati non è la prima volta che accadono. Anche l’anno scorso siamo stati senza telefono fisso per diverse settimane. Speriamo che la cosa si risolva al più presto".

"Il disservizio segnalato – replica Telecom – è dovuto ad un guasto complesso a un cavo di elevata potenzialità. Da più giorni i tecnici sono sul sito interessato dal guasto, ma il forte maltempo ha rallentato le riparazioni. La linea danneggiata si snoda lungo un canale e l’acqua rende l‘intervento molto difficoltoso. I tecnici saranno sul posto anche domani (oggi per chi legge, ndr) per continuare le operazioni di ripristino. La risoluzione definitiva è prevista per metà della prossima settimana".

Pier Luigi Trombetta