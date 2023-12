Senzaspine: la classica con brio

Dopo dieci anni trascorsi a mettere insieme il rigore filologico delle interpretazioni e gli strumenti migliori per divulgare la musica cosiddetta ‘colta’, l’Orchestra Senzaspine è adesso molto di più di una istituzione culturale cittadina giovanile, ma uno dei riferimenti nazionali di una idea di ‘fare musica’che attraversa i confini spesso rigidi dell’Accademia.

Lo dimostra la grande diversità di titoli che compongono la Stagione 2024 dell’ensemble che si svolgerà anche questa volta al Teatro Duse. Si inizia, come è ormai tradizione della vasta formazione diretta dai Maestri Matteo Parmeggiani e Tommaso Ussardi, il 7 e l’8 febbraio con ’Filmusic’, divertimento carnascialesco che porta sulla scena dello storico spazio di via Cartoleria 42 le colonne sonore più amate mescolate al repertorio sinfonico, in un crescendo emotivo che finisce, immancabilmente, per rendere partecipe anche il pubblico che, lo ricordiamo, è invitato a partecipare indossando maschere e abiti di ogni genere. Travestimenti che verranno adottati anche dai due direttori.

Si prosegue il 23 e 24 marzo con uno spettacolo frutto della collaborazione con la Cineteca: ’College’, pellicola del 1927, diretta da James W. Horne e Buster Keaton, capolavoro del cinema muto, verrà proiettata con le musiche scritte per l’occasione e la direzione di un ‘direttore ospite’ di grandissimo prestigio internazionale come Timothy Brock. Il 27 e 28 aprile l’appuntamento è con la prima opera della stagione, la ’Cenerentola’ di Gioacchino Rossini, con la regia di Giovanni Dispenza, mentre il 18 e il 19 maggio il Teatro Duse diventerà un’arena urbana dove i grandi compositori del passato verranno reinterpretati in chiave contemporanea e daranno vita a delle autentiche ‘competizioni’, cioè delle ‘Battle’, per usare una espressione usata nell’hip hop per definire le gare di freestyle. ’ClassxBattle’ promette infatti scontri tra rap e classica, tra virtuosismi del Maestri dell’Orchestra e il battere metropolitano delle beatbox, mentre i ballerini di breakdance volteggeranno tra violini e violoncelli.

Dopo la pausa estiva, il 30 ottobre il cartellone propone ’Sinfonica 3D’, una esperienza insieme immersiva e didattica, come è nella identità, sin dalla nascita, di Senzaspine. Luci e suggestioni affidate alle immagini serviranno a creare un ambiente nel quale perdersi sulle note sinfoniche dirette da Ussardi e Parmeggiani. ’La Traviata’, il 29, 30 novembre e 1 dicembre è la seconda opera prevista, realizzata come se fosse una imponente graphic novel sonora, in collaborazione con la Fondazione Pavarotti. Gran finale, come ogni anno, il 26 e 27 dicembre 2024 con ’Bollicine’. Sostenuta da sponsor come Hera e Gruppo Finmatica e, da realtà pubbliche, dal Comune alla Regione al Ministero della Cultura, la stagione 2024 dell’Orchestra Senzaspine al Teatro Duse è acquistabile su abbonamento, oltre che con la formula Open di 4 ingressi e la promozione natalizia di due spettacoli a un prezzo fortemente scontato. Informazioni, www.teatroduse.it www.senzaspine.org