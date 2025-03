Senzatetto a Bologna, Madrid: “Separazioni e sfratti, anche tanti italiani finiscono in strada”

Bologna, 31 marzo 2025 – Bologna è una città che ha sempre offerto molto dal punto di vista dell’accoglienza e dell’integrazione. E regala anche un riparo naturale dalle intemperie: 62 chilometri di portici (40 solo nel centro storico). Mettendoci anche la crisi economica, meccanismi di esclusione per richiedenti asilo non vulnerabili per accedere a percorsi di integrazione (Decreto Cutro, d.l. 20/2023) e il post Covid, il numero dei senza fissa dimora risulta in crescita.

Matilde Madrid, assessora comunale al Welfare, dice di più: "Ci sono anche tante persone che arrivano da altre città, vengono qui per cercare un lavoro e provano a risparmiare, in alcuni casi dormendo per esempio in automobile. Ma a pesare in modo consistente sono gli sfratti che coincidono spesso con la perdita dell’occupazione e le separazioni difficili, spesso accompagnate poi a una mancanza di una rete di sostegno".

L'assessora comunale al welfare e alle fragilità, Matilde Madrid (foto Schicchi)

Quale è la ricetta per arginare il problema di chi non ha un tetto sotto cui dormire?

"Vogliamo potenziare e velocizzare il più possibile il lavoro di accesso alle case popolari (Erp) e aumentare pure il numero di soluzioni di transizione abitativa con moduli appositi per nuclei familiari o anche per più persone insieme".

Una sorta di casette?

"Esatto, al momento l’idea è di rendere fruibili sei moduli abitativi da cinque persone ognuno in via Terracini per dare vita a una sorta di borghetto confortevole in modo da togliere i nuclei familiari dagli alberghi per delle soluzioni più stabili e per rendere allo stesso tempo le persone più autonome e motivate. Speriamo di riuscirci entro l’anno o, al massimo, all’inizio del 2026".

Qual è il numero di chi oggi vive e dorme per strada a Bologna?

"È sempre variabile, ma al momento sono un centinaio in tutto il territorio comunale. La maggior parte sta in centro per ragioni che vanno dalla protezione naturale dei portici al sentirsi più sicuri perché è più frequentato e controllato. In generale tutte le grandi città, anche all’estero, hanno questa dinamica sociale, per così dire il centro come calamita per chi è bisognoso".

Cento ‘irriducibili’? Ma perché si ostinano a vivere in queste condizioni quando magari potrebbero avere un’alternativa più confortevole anche se solo temporanea?

"Per alcuni è una scelta di vita o meglio un’adattabilità maturata giorno dopo giorno. Vivere e dormire in strada permette di non avere regole invece obbligatorie nei dormitori, come il non bere alcol e il rispetto degli orari. Proprio l’abuso di alcol e di sostanze (crack) sono in aumento così come una salute mentale precaria. Sono cresciute molto le vulnerabilità: intervenire con queste persone è doppiamente problematico in quanto necessitano di un aiuto sanitario e un lavoro d’integrazione con l’Ausl. È complesso e, a volte, potenzialmente pericoloso per gli stessi operatori che intervengono in strada".

Poi ci sono le strutture per la pronta accoglienza, richieste soprattutto nel periodo invernale ma non solo.

"Nell’arco del 2024 abbiamo accolto 2.000 persone".

Emerge anche un aumento dei nuclei con minori in difficoltà.

"È vero, proprio per le dinamiche che dicevamo prima: la perdita di una stabilità abitativa e lavorativa con spesso sfratti a seguire. Quando ci sono dei minori di mezzo scatta subito l’emergenza assoluta che quasi sempre coincide con l’ospitalità alberghiera che però è temporanea (e a carico del Comune). Nel frattempo agiscono i servizi sociali per trovare una soluzione più stabile, a partire dall’abitare condiviso e del housing first. La pronta accoglienza e in certi casi le sistemazioni in alberghi sono solo il primo step, l’obiettivo vero rimangono le residenze popolari. Bisogna migliorare la loro fruibilità".