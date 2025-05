Sequestrate in soli quattro mesi cento auto senza assicurazione

Cento veicoli sequestrati in quattro mesi. Sono dati che fanno riflettere, quelli resi noti dalla Polizia locale Reno Lavino, il corpo di polizia unificato di Casalecchio, Zola e Monte San Pietro, che chiude il bilancio del primo quadrimestre del 2025 con un numero sorprendente di sequestri di automezzi fermati sulle strade mentre circolavano senza copertura assicurativa.

"Questo è il frutto di un lavoro di prevenzione che si svolge in strada e che si riflette immediatamente sulla sicurezza della circolazione – osserva il vicesindaco di Casalecchio Paolo Nanni –. Un lavoro efficace grazie anche al sistema targasystem, che permette un controllo immediato con la banca dati del ministero. In pratica si verifica in tempo reale se il mezzo sotto verifica è assicurato e anche se è regolarmente revisionato. Bene, a guardare i dati c’è da rimanere impressionati dal numero di persone che viaggiano senza assicurazione. E questo senza scusanti, perché poi le compagnie avvertono della scadenza. E se poi succede un incidente le conseguenze sono pesantissime". Oltre al fermo e al sequestro del mezzo si aggiungono anche sanzioni: "Basta una semplice verifica per viaggiare in regola e con tranquillità. Assicurare il proprio veicolo è un gesto di rispetto e responsabilità".

g. m.