Sequestrati bolidi, borse e orologi di lusso

Incassavano ingenti cifre dai brand di lusso per cui confezionavano abiti. Ma neppure un euro di questi pagamenti, stando a quanto accertato dalla Guardia di Finanza, è finito, in questi anni, nelle casse del Fisco. Piuttosto, la liquidità veniva utilizzata sistematicamente per l’acquisto di preziosi orologi e borse griffate, in un sistema di autoriciclaggio perfetto per pulire soldi senza lasciare traccia. Orologi e borse come quelli trovati all’interno di una cassetta di sicurezza - intestata a un prestanome - sequestrati, assieme a sei immobili e due auto, dagli investigatori delle Fiamme Gialle, in esecuzione del sequestro preventivo, da 9 milioni di euro, disposto dal gip nei confronti di tre imprenditori cinesi. Nel dettaglio, 63 orologi, tra Patek Philippe, Audemars Piguet e Rolex, per un valore complessivo di 2 milioni, e 117 borse, tra cui 26 Hermes, per 500mila euro.

Per gli inquirenti, che hanno quantificato in 14 milioni di euro i proventi dell’evasione, alla testa del sistema c’erano due quarantenni, fratello e sorella, che avevano a Castel Maggiore i loro opifici, intestati però a soggetti terzi (anch’essi adesso indagati). I due quarantenni, residenti lui a Bologna, lei a Firenze, assieme a un terzo cittadino cinese - loro parente e residente anche lui nel capoluogo emiliano -, si sarebbero a loro volta avvalsi delle consulenze dei professionisti di uno studio associato felsineo per gestire i loro affari. Che, stando a quanto emerso dagli accertamenti dei finanzieri, si basavano sul sistema delle partite Iva ‘apri e chiudi’. In sostanza, le aziende aperte dagli indagati non avevano mai vita superiore ai due anni, neanche un euro dei pagamenti che incassavano dalle case di alta moda per cui lavoravano veniva versato in Fisco o contributi, anzi spesso nessuna dichiarazione fiscale veniva presentata. Una volta che un’attività cessava, poi, veniva subito sostituita da un’altra, che si muoveva nello stesso modo. Così facendo, per la gli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria i tre avrebbero gestito almeno sette aziende, sempre formalmente riconducibili a terze persone (alcune risultate irreperibili, altre nullatenenti, in alcuni casi dipendenti di altre aziende cinesi). Non solo. I tre avrebbero anche strutturato un ingegnoso sistema di autoriciclaggio, basato appunto sull’acquisto di beni di lusso non tracciabili e facilmente esportabili, come borse firmate e orologi di lusso. Oggetti preziosi che diventavano una vera e propria forma di moneta: basti pensare che, come accertato dagli inquirenti, con i 263mila euro ottenuti dalla vendita di 7 orologi fratello e sorella avevano acquistato due appartamenti appena edificati alla Trilogia Navile. Anche le borse non erano da poco: tra le Hermes sequestrate c’è anche una Kelly da 30mila euro. Beni di lusso che, qualora venga accertata in fase di processo la reponsabilità degli indagati, finiranno all’asta. Intanto le indagini dei finanzieri proseguono, per verificare ulteriori responsabilità anche rispetto al ruolo avuto dai consulenti bolognesi, anche loro indagati.

