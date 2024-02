Sequestrati 250 chili di tabacchi esteri all'aeroporto Marconi, multe per 368mila euro

Bologna, 16 febbraio 2024 - Oltre 250 chili di tabacchi lavorati esteri sono stati trovati nascosti all'interno dei bagagli dei passeggeri in arrivo da Paesi extra Ue. È questo il risultato dell'attività di contrasto ai traffici illeciti messa in atto dai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e dai militari del comando provinciale della Guardia di finanza in servizio all'aeroporto Marconi.

Degli oltre 250 chili di tabacchi sequestrati negli ultimi mesi, circa 120 erano erano di tipo “cheap white”, cioè regolarmente registrati nei Paesi di produzione, ma non commercializzabili in Italia e nell’Unione Europea, in quanto non conformi agli standard di sicurezza comunitari e più dannosi per la salute dei fumatori. L'attività di indagine ha portato alla denuncia di cinque passeggeri extracomunitari per il reato di contrabbando e sanzioni amministrative nei confronti di sedici persone per un totale di 368mila euro.

I costanti e crescenti risultati raggiunti nei vari settori di controllo riflettono l’efficacia della collaborazione tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza, rinnovata il 3 aprile dello scorso anno.