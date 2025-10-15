Sanità pubblica a caro prezzo

Massimo Pandolfi
Sanità pubblica a caro prezzo
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Esplosione VeronaCarabinieri mortiFratelli Ramponi Sepolto dalla ghiaiaCimice asiaticaRiscaldamento 15 ottobre
Acquista il giornale
CronacaSequestrato centro sportivo intitolato a Ciro Immobile: "Sono addolorato, ho investito dei soldi per i bambini"
15 ott 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Sequestrato centro sportivo intitolato a Ciro Immobile: "Sono addolorato, ho investito dei soldi per i bambini"

Sequestrato centro sportivo intitolato a Ciro Immobile: "Sono addolorato, ho investito dei soldi per i bambini"

Il centro sportivo ’Immobile Academy’ di Torre del Greco, inaugurato lo scorso marzo dall’attaccante del Bologna Ciro Immobile, è...

Il centro sportivo ’Immobile Academy’ di Torre del Greco, inaugurato lo scorso marzo dall’attaccante del Bologna Ciro Immobile, è...

Il centro sportivo ’Immobile Academy’ di Torre del Greco, inaugurato lo scorso marzo dall’attaccante del Bologna Ciro Immobile, è...

Il centro sportivo ’Immobile Academy’ di Torre del Greco, inaugurato lo scorso marzo dall’attaccante del Bologna Ciro Immobile, è stato sequestrato dalla Procura di Torre Annunziata: sei le persone indagate, tra cui alcuni familiari del calciatore.

Le accuse riguardano opere realizzate senza autorizzazioni edilizie e paesaggistiche, gestione illecita di rifiuti speciali e trasformazione abusiva di un’area boschiva in parcheggio. Le indagini hanno rilevato nuove costruzioni non autorizzate e una radicale trasformazione del terreno. Immobile ha commentato così con un posto sui social: "Il fatto mi addolora soprattutto perché in questo modo si sta togliendo a tanti bambini e ragazzi, cui la Academy è dedicata, la possibilità di praticare sport e divertirsi: ho investito nel centro sportivo per loro"

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata