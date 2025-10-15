Sequestrato centro sportivo intitolato a Ciro Immobile: "Sono addolorato, ho investito dei soldi per i bambini"

Il centro sportivo ’Immobile Academy’ di Torre del Greco, inaugurato lo scorso marzo dall’attaccante del Bologna Ciro Immobile, è stato sequestrato dalla Procura di Torre Annunziata: sei le persone indagate, tra cui alcuni familiari del calciatore.

Le accuse riguardano opere realizzate senza autorizzazioni edilizie e paesaggistiche, gestione illecita di rifiuti speciali e trasformazione abusiva di un’area boschiva in parcheggio. Le indagini hanno rilevato nuove costruzioni non autorizzate e una radicale trasformazione del terreno. Immobile ha commentato così con un posto sui social: "Il fatto mi addolora soprattutto perché in questo modo si sta togliendo a tanti bambini e ragazzi, cui la Academy è dedicata, la possibilità di praticare sport e divertirsi: ho investito nel centro sportivo per loro"