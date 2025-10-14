Sequestrata la Ciro Immobile Academy: “Abuso edilizio”. Indagati familiari del bomber del Bologna. “Vicenda che mi addolora”

Bologna, 14 ottobre 2025 – Nei guai la Ciro Immobile Academy. Ancora brutte notizie per il bomber del Bologna che, dopo essersi infortunato e aver saltato i primi due mesi della stagione, ora deve affrontare anche una vicenda giudiziaria che riguarda il centro sportivo di Torre del Greco (in provincia di Napoli), inaugurato lo scorso marzo proprio dall’attaccante rossoblù.

Ciro Immobile, sequestrata la sua Academy a Torre del Greco, in provincia di Napoli

I carabinieri e la polizia locale hanno proceduto al sequestro dell'intera struttura sportiva ‘Immobile Academy – centro sportivo Parlati’ che si trova nell’hinterland napoletano, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura.

Indagati familiari del bomber

Nell’inchiesta sono indagate sei persone, in concorso tra loro, per i reati di edificazione di opere edilizie in assenza di titolo edilizio e paesaggistico in area soggetta vincoli ambientali e di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi.

Tra gli indagati figurano anche alcuni familiari del calciatore Ciro Immobile. Nella struttura a cui sono stati apposti i sigilli, inoltre, il Sorrento Calcio (che disputa a Potenza le partite in casa del girone C di serie C) svolgeva i suoi allenamenti.

Il provvedimento trae origine da un'indagine avviata lo scorso aprile a seguito di un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi, da cui è emerso che gli indagati, intervenendo su un'area già oggetto di pregressi interventi edilizi abusivi non condonati, avrebbero "realizzato ulteriori interventi di nuova costruzione, in assenza di titolo idoneo, comportanti un'imponente e radicale trasformazione delle aree", si legge in una nota della procura.

Inoltre, per alcune particelle catastali, gli indagati avrebbero proceduto a "un cambio di destinazione urbanistica da area bosco alto (in Prg Zona A2 fascia pedemontana) ad area parcheggio tramite sbancamento e riporto di terreno nonché mediante lo spandimento di uno strato di fresato d'asfalto (conglomerato bituminoso di recupero derivante dalla fresatura degli strati del rivestimento stradale), integrante un'attivita di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi".

Il provvedimento cautelare reale è stato emesso per evitare che "la libera disponibilità delle opere abusive da parte degli indagati comportasse l'aggravamento delle conseguenze dei reati sotto il profilo del carico urbanistico", precisa la procura.

Immobile: “Vicenda che mi addolora”

"Ho appreso con grande rammarico della notizia del sequestro dell'impianto sportivo che porta il mio nome a Torre Annunziata. Il fatto mi addolora soprattutto perché in questo modo si sta togliendo a tanti bambini e ragazzi, cui la Academy è dedicata, la possibilità di praticare sport e divertirsi: ho investito nel centro sportivo, affidandomi ai migliori professionisti del settore, solamente per dare loro uno spazio adeguato”, è quanto riferisce all’Ansa il bomber rossoblù Ciro Immobile. “Per il resto, rimango convinto che i tecnici dimostreranno la regolarità degli interventi realizzati sull'area, e mi auguro che l'inchiesta in corso chiarisca i fatti e riconosca la correttezza del nostro operato”, aggiunge il calciatore.