Sequestro di droga e 800 controllati

Quasi 800 persone identificate (per l’esattezza 755, il 70% stranieri), un chilo di droga rinvenuto (principalmente hashish) e provvedimenti nei confronti di 14 stranieri irregolari sul territorio. Questo, in sintesi, il bilancio di quattro giornate di controlli straordinari svolti dalla Polizia e dalla Polizia locale in zona Bolognina, che hanno portato all’accompagnamento di oltre 20 persone in Questura per accertamenti, al controllo di 156 veicoli e di oltre 60 esercizi commerciali e all’accertamento di 23 infrazioni al Codice della strada. Entrando nel dettaglio degli interventi, la Questura spiega che la Divisione di Polizia amministrativa "ha chiuso per 15 giorni, su ordine del questore, un bar in via di Corticella, in cui è stata accertata la presenza, in diverse occasioni, di avventori con precedenti di polizia. La Squadra mobile ha arrestato in flagranza per spaccio un marocchino nato nel ‘92 e senza fissa dimora.