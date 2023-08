Bologna, maxi sequestro di prodotti non sicuri

Bologna, 3 agosto 2023 – La Guardia di Finanza di Bologna ha sequestrato circa 7.000 prodotti di bigiotteria, accessori moda e apparecchi elettrici non sicuri, pronti per la vendita, privi dei requisiti di conformità e sicurezza, in due negozi di Bologna, gestiti da un bengalese e da un cinese. I prodotti erano privi dei contenuti minimi d’informazione o delle indicazioni in lingua italiana.

Le anomalie riscontrate, tra cui l’assenza della marcatura CE (sinonimo di qualità certificata), nonché di tutte le altre indicazioni riferibili alla composizione e all’eventuale presenza di sostanze nocive per la salute, hanno fatto scattare l’immediato sequestro amministrativo.

I titolari degli esercizi, inoltre, sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Bologna per l’adozione dei provvedimenti di competenza.