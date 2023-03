Sequestro di refurtiva per 6 milioni Clic da record sul sito della polizia

di Nicoletta Tempera

Mentre i poliziotti della Squadra mobile cercavano di barcamenarsi tra le tonnellate di refurtiva da sequestrare a casa dell’ex dipendente di banca, un ricettatore cliente di quest’ultimo si è presentato alla porta per vendere altra merce rubata. È successo anche questo nel corso dell’operazione Aurum, che ha portato a recuperare una tonnellata e mezza di gioielli, orologi, curiosità di ogni tipo che erano stipate a casa dell’insospettabile settantenne, in zona Mazzini.

Talmente tanta roba, per un valore - stimato al ribasso - di circa 6 milioni di euro, che in questi giorni il sito della Questura di Bologna, dove vengono pubblicate le foto della refurtiva via via catalogata, è stato letteralmente preso d’assalto da tutte quelle persone che, negli ultimi vent’anni, hanno subìto dei furti, nella speranza di riuscire a ritrovare il maltolto. Una mole di traffico record per il sito della polizia, al momento seconda solo alla pubblicazione della notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro. Sul sito è stato pubblicato finora circa un decimo della refurtiva, perché il lavoro per catalogarla è lungo e complesso. Intanto, la polizia ha anche segnalato alla Sovrintendenza la presenza, tra la merce sequestrata, di reperti fossili, antiche armi, collezioni di farfalle e coleotteri e curiosità di ogni tipo, persino il dente di un Mammuth, l’unghia di un dinosauro e un preziosissimo manufatto di epoca precolombiana. E ieri alla Squadra mobile è arrivata la relazione tecnica realizzata dalla Sovrintendenza, che ha richiesto a specialisti del settore l’analisi dei reperti sequestrati all’Alì Babà dei ricettatori: risultato, tra la merce ci sono una marea di beni di interesse archeologico, che a questo punto potrebbero finire, perché tutti ne possano godere, in un museo.