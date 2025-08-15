Sequestro record di droga del cannibale, il Siulp: “Ora rafforzare gli organici”

Bologna, 15 agosto 2025 – Un plauso alla IV sezione della Squadra Mobile dal Siulp per il sequestro record di “droga del cannibale”. “L’attività investigativa – dice il segretario Pasquale Palma –, sviluppata con straordinaria competenza tecnica e senso del dovere, ha permesso di individuare un vero e proprio punto di smistamento e confezionamento di sostanze stupefacenti sintetiche in un appartamento della Barca. È doveroso sottolineare come l’operazione non rappresenti soltanto un successo sotto il profilo numerico o quantitativo, ma costituisca un risultato di altissimo rilievo in termini di prevenzione, tutela della salute pubblica e salvaguardia della sicurezza collettiva”.

La cosiddetta ‘droga del cannibale’, ossia il mefedrone, è una sostanza chimica di sintesi “la cui pericolosità è ormai conclamata sia per gli effetti devastanti sul sistema nervoso centrale, sia per il rischio concreto di reazioni violente e imprevedibili da parte di chi ne fa uso”, dice ancora il segretario del Siulp, che sottolinea ancora una volta “l’operato della IV sezione della Squadra Mobile, che con impegno, riservatezza e grande capacità investigativa, si conferma presidio indispensabile nella lotta al traffico di stupefacenti di nuova generazione. La professionalità dimostrata in questa circostanza evidenzia, ancora una volta, l’importanza strategica delle articolazioni della polizia giudiziaria, il cui lavoro spesso si sviluppa lontano dai riflettori, ma i cui risultati sono fondamentali per il contrasto alle forme più insidiose di criminalità”.

Per questo, “di fronte a scenari in continua evoluzione e a sostanze sempre più sofisticate e pericolose, rinnoviamo l’appello affinché si investa con decisione nel rafforzamento degli organici e delle risorse strumentali dedicate a questi reparti, troppo spesso costretti a operare in condizioni di sottodimensionamento e con mezzi non sempre adeguati alla complessità delle sfide attuali”, dice ancora il sindacalista, che conclude ringraziando anche i cittadini, “la cui collaborazione, anche attraverso canali istituzionali come YouPol, si conferma elemento determinante per l’efficacia dell’azione investigativa. Perché la sicurezza non si improvvisa: si costruisce, ogni giorno, con dedizione, competenza e presenza sul territorio”.