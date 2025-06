Sequestrati 4 milioni di euro al Marconi di Bologna: multe per 150mila euro

Bologna, 26 giugno 2025 – Quasi quattro milioni di euro in contanti non dichiarati sono stati intercettati, tra gennaio e maggio, dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presso l'aeroporto 'Guglielmo Marconi'.

Nei primi cinque mesi dell'anno sono stati fermati numerosi passeggeri in entrata o in uscita dal territorio nazionale, alcuni trovati in possesso di ingenti somme di denaro contante non dichiarato. I controlli sono stati effettuati in maniera mirata su voli e tratte considerati a maggiore rischio.

Un agente della Guardia di Finanza in azione durante un controllo

Sono state fatte multe per circa 150.000 euro. Tra i casi più significativi, si segnalano i controlli dell'11 febbraio, quando due passeggeri provenienti da Varsavia (Polonia) sono stati trovati con 57.000 euro e 49.000 euro in contanti non dichiarati.

Un altro importante intervento, il 20 marzo, ha coinvolto un passeggero su un volo da Atene con 36.000 euro in contanti. In altri casi, sono state rinvenute invece valute estere, tra cui franchi svizzeri e dollari statunitensi, anch'esse in eccesso rispetto al limite dichiarativo secondo la legge in vigore.