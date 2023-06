Sequoie e BOnsai crescono Estate alle Caserme Rosse

"L’unione fa la forza". Lo ripetono in coro gli organizzatori di Sequoie music park e BOnsai Garden, le due ’punte di diamante’ del cartellone estivo bolognese con concerti, show, teatro e nomi di primissimo livello. Il parco dell’ex Caserme Rosse torna protagonista e si fa di nuovo in due, anzi in tre, considerando Oltre festival, già raccontato e pronto a partire da domani a domenica. C’è il Sequoie music park, innanzitutto, che accoglie gli amanti della musica da domani al 23 luglio. Da Mr. Rain (28 giugno) a Fabri Fibra (1 luglio), e ancora: Tananai il 4 luglio, James Bay il 6, i Moderati l’11, Damien Rice il 14, Articolo 31 il 16, Kaleo il 18, Carmen Consoli il 19 e il 23 Tash Sultana. "Questo parco è uno degli spazi principali della città – spiega Elena Di Gioia, delegata del Comune alla Cultura –. Siamo a pochi giorni di distanza da un appuntamento cha ha dato un segnale fortissimo, cioè l’evento solidale ‘Oltre le nuvole’ promosso da Unipol Arena, Lavoropiù e Qn-Resto del Carlino a sostegno delle vittime dell’alluvione. Ora riapriamo le Caserme Rosse nel segno di un villaggio segnato da ferite importanti nel corso della storia, oggi luogo dove ritrovarsi e dare vita alla socialità".

Non solo concerti perché Sequoie music park è anche una rassegna teatrale, con la collaborazione del Teatro EuropAuditorium e spettacoli ogni lunedì come quello del trio Cevoli, Pizzocchi e Giacobazzi (3 luglio), di Stefano Massini e Luca Barbarossa il 10 e Stefano Rapone insieme a Daniele Tinti il 17. "C’è un lavoro strutturale dietro la zona della Corticella perché è sempre una gran fatica far accadere le cose dove normalmente non accadono – aggiunge Filippo Vernasse, direttore dell’EuropAuditorium –. Il ‘Sequoie’ si sta facendo ‘grande’, con una programmazione fatta di grandi nomi e di altissima qualità". Accanto a tutto questo, il BOnsai Garden, salotto estivo pensato soprattutto per i più giovani, ma non solo: da lunedì fino al 24 luglio Gianluca Grignani, Colle der Fomento, Emis Killa, Mostro, Nayt, Mara Sattei, Galeffi, i Santi Francesi (foto), Caterina Guzzanti, Mammadimerda e altri. "C’è un lavoro di squadra che ci ha visto partire nel 2019 soltanto come dei ragazzi che avevano tanta voglia di fare – commenta Giuseppe Giagnorio –. Ora cerchiamo di dare risalto a un pubblico giovane e alla parte ‘urban’ e rap che ci ha sempre contraddistinti". "Parliamo di un’iniziativa prestigiosa per Bologna, che siamo contenti di sostenere" puntualizza ancora Barbara Martelli di Lavoropiù, mentre Claudio Sabatini (Unipol Arena) ringrazia per la "grande fiducia concessa e per l’impegno che ha portato al consolidamento della rassegna". Info: sequoiemusicpark.com e bonsaibologna.com.

Francesco Moroni