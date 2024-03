Serata di classica e repertorio inconsueto del Trio L’Attesa

Appuntamento stasera alle 21 al Mercato Sonato di via Tartini con ’Classica da Mercato’. Di scena il Trio L’Attesa, ovvero Charles Raoult Graïc, oboe, Sofia Casci, clarinetto e Maria Chiara Bignozzi, fagotto in ’L’eleganza popolare’. L’obiettivo del Trio, che nasce nasce nell’autunno 2022, è di divulgare un repertorio in parte poco noto, ma molto ampio, scritto per questa particolare formazione. Repertorio che, oltre ad essere di per sé interessante, mette in luce le caratteristiche e le potenzialità di tre strumenti che, pur essendo parte di qualsiasi organico orchestrale nell’ambito della musica classica, hanno avuto storicamente una minor diffusione per quanto riguarda il repertorio solistico.

In programma questa sera musiche di Henri Tomasi, Concerte Champêtre; Ludwig Van Beethoven, Variazioni sul tema di ‘Là ci darem la mano’ dal Don Giovanni di Mozart; Andtonin Dvorák, Bagatelle op. 47; Béla Bartók, Danze popolari rumene e Jaques Ibert, 5 pièces en trio.