Serata di magia a Fontana

Serata di magia nella piazza della frazione Fontana e serata di clownerie nella frazione Borgonuovo in programma oggi alle 21,15 a Sasso Marconi. In piazza Cremonini del borgo storico di Fontana si tiene la prima delle tre serate di spettacolo dedicate alla magia che, ad agosto, animeranno la frazione. Si comincia con "Il trucco c’è ma non mi dona", spettacolo di close-up magic, di trucchi di magia del Mago Lupis, già conosciuto per le sue apparizioni nella trasmissione televisiva "Italia’s Got Talent". Con una sequenza incalzante di gag comiche, situazioni paradossali e numeri di illusionismo a distanza ravvicinata, il Mago Lupis, porterà il pubblico a contatto diretto con l’assurdo e l’impossibile. Nella piazzetta del centro sociale di via Cartiera a Borgonuovo, invece, va in scena "Boato!", lo spettacolo di Andy Spigola. Artista eccentrico, amante della magia, della danza e delle altezze, Spigola si cimenterà in prove di abilità e spericolate evoluzioni sui trampoli, dando vita a uno spettacolo dirompente.