’Serata omicidio’ per riderci su

Un nuovo ’tutto esaurito’ per Giuseppe Sorgi in scena al Teatro Dehon questa sera alle 21, questa volta nella sua versione d’autore, con ’Serata Omicidio’, giallo-comico di grande fortuna. La commedia è scritta e diretta dall’autore e attore siciliano, e interpretata insieme a Emanuela D’Antoni, Shara Guandalini, Elena Mazza, Micol Pavoncello, Alessandra Pagnotta.

Alle 19.30, nel foyer del teatro, lo spettacolo sarà anticipato dalla presentazione del nuovo libro giallo edito da Salani di Giuseppe Sorgi ’Mariano di Gesù al Princess Hotel’. La presentazione è organizzata dalla libreria Ubik di via Irnerio. La trama è di quelle nate per funzionare: un omicidio è preannunciato su internet, con giorno, ora e luogo in cui sarà commesso. E la sera annunciata si presentano nella casa indicata alcuni ’ospiti inattesi’. Ovviamente il delitto avviene e ogni riferimento ad Agatha Christie è decisamente voluto...