Serata speciale rinviata a sabato

L’ultima speciale serata a Palazzo Belloni slitta di una settimana. La ‘Fashion Night’, evento che unisce insieme arte e moda in occasione della mostra ‘Warhol. Haring. Basquiat. Art, music and fashion’, era in programma in via de’ Gombruti 13A per oggi, ma è stata rimandata di una settimana, a sabato prossimo, a causa delle condizioni climatiche di questi giorni. Manca meno di un mese per visitare l’expò di Next Exhibition, aperto fino a domenica 18 giugno, che ha portato sotto le Torri gemme uniche per gli amanti della pop art e della cultura underground anni Ottanta, tra club newyorkesi, vinili autografati e opere senza tempo come ritratti, copertine dei magazine e fotografie. Sabato prossimo, dalle 20 alle 23, apertura straordinaria con un’intera giornata dedicata alla moda: in collaborazione con la Next Fashion School sarà allestito un percorso di moda all’interno di Palazzo Belloni con sette manichini per sette spettacolari modelli, a cura degli studenti della scuola, insieme a moodboards con immagini, scritte ed elementi materici. E la sera apertura speciale, dalle 20 alle 23 (con ultimo ingresso alle 22), con due modelle che interpreteranno gli outfit ispirati a quegli anni: saranno reinterpretati in chiave contemporanea le cromie, le silhouettes e i pattern delle opere più iconiche. Non mancherà poi la reinterpretazione estetica del contesto Studio 54Club 57, ricreando lo stile di personaggi famosi frequentatori abituali dei locali: dai look più underground, con i toni scuri della pelle e le borchie di Madonna ai tempi di ‘Like a Virgin’, allo stile più colorato ed eccentrico della Disco Music con body, calze a rete, tessuti cangianti e strass. Info e orari: www.warholharingbasquiat.it | Facebook: nextexhibition | Instagram: next.exhibition.

fra. mor.