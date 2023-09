Serata ‘Tussy’, bufera sul Numa. Locandina equivoca sotto la lente, i genitori: "Parla della cocaina rosa?"

Bologna, 30 settembre 2023 – Se si fa una rapida ricerca sul significato di ‘tussy’, i primi risultati che appaiono online fanno riferimento alla cosiddetta ‘cocaina rosa’. Una droga conosciuta, in realtà, con il nome di tusi (dalla pronuncia inglese di ‘2C’) che si presenta come una polvere rosa e non ha niente a che vedere con la cocaina: è un mix di ketamina e mdma. Questa rapida ricerca l’ha fatta il genitore di un’adolescente, che avrebbe dovuto partecipare all’omonima serata ospitata stasera dal Numa Club. La locandina ritrae una ragazza con la pelle e i capelli colorati di rosa e un ventaglio che lascia solo gli occhi scoperti, anche questo rosa. Sul ventaglio, la scritta ‘Tussy’, la data della serata (oggi, appunto) e ‘latin tech’. "Sono preoccupata per mia figlia – dice la mamma – e per tutti gli adolescenti che potrebbero partecipare a una serata di questo tipo". Una preoccupazione condivisa anche da altri genitori.

Ma i gestori del locale spiegano il senso dell’evento in un altro modo: "’Tussy’ non è un nostro format". Si tratta infatti di una serata itinerante in programma anche a Milano e Venezia.

"E sul nome non eravamo minimamente informati del fatto che fosse riconducibile alla cocaina rosa – dicono –. Il nome del brand, a volte, viene scelto per colpire, per fare scandalo. Anche queste sono operazioni di marketing".

E in questo caso, ‘Tussy’ sarebbe un gioco di lettere - secondo gli organizzatori -, un titolo più ‘elegante’ di quello pensato inizialmente, che si ottiene cambiando la ‘T’ con la ‘P’. Un nome che, quindi, sarebbe un fin troppo esplicito riferimento, in inglese, al genere femminile e inviterebbe quindi un pubblico di ragazze a partecipare alla serata ‘latin tech’. Questo spiegherebbe, secondo gli organizzatori, anche il colore rosa della locandina: "Il nostro è uno show dedicato alle donne. Il tipo di musica, latin tech, è ballata perlopiù dalle ragazze. Ecco perché usiamo il carattere rosa per promuovere questo tipo di iniziative", precisano.

“Ci dispiace, che i genitori possano associare il nostro, che è un locale pubblico, al nome della cocaina rosa. Siamo attenti alla sicurezza del pubblico e alla legalità – aggiunge Vittorio Gaudenzi, direttore artistico del Numa Club e presidente del Silb Bologna – . Quest’anno proponiamo una festa pomeridiana per ragazzi in cui saranno vietate le bevande alcoliche. E abbiamo istituito un numero di emergenza per le persone che si trovano in difficoltà durante le serate. Inquadrando un Qr code si viene immediatamente messi in contatto via chat con gli operatori del locale, che possono intervenire e interrompere un’eventuale situazioni di disagio o pericolo". Una spiegazione che, al netto della poca eleganza anche del ’vero’ significato raccontato dai gestori del Numa, non tranquillizza affatto i genitori dei ragazzi.