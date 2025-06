Serate a Villa Edvige Garagnani nel giardino dei ’sentieri creativi’

Quinta edizione per il cartellone dei ’Sentieri creativi’: rassegna culturale che a Zola vivacizza gli spazi di Villa Edvige Garagnani e della biblioteca comunale. Dopo l’esordio della ‘serata benessere’ di giovedì scorso, il programma prosegue con il microteatro in programma giovedì prossimo e in due giovedì di luglio all’aperto, negli angoli più suggestivi del giardino di Villa Edvige Garagnani e in quello della biblioteca.

Nella villa ottocentesca di via Masini dove, a ingresso gratuito, il pubblico potrà assistere a più performance nella stessa serata, godendosi un aperitivo tra una scena e l’altra. Questa rassegna estiva, curata da CreAzione teatro, fa parte di Bologna Estate 2025, il cartellone di attività coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna.

Tre i filoni del programma tra microteatro, concerti danzanti e letture animate per bambini. Gli appuntamenti dedicati a danza e musica tornano il 3 luglio coi suoni e rituali di Ditirambo e i laboratori di canto e danza popolare a cura di Tarantate e Dodo Sya. Le letture animate nel giardino della biblioteca, in piazza Marconi, sono rivolte a bambini dai 5 ai 10 anni, e si svolgeranno in quattro lunedì successivi dalle 17.30 alle 18.30 per incontri di letture, merenda e laboratori creativi ispirati al tema dei sensi: udito, olfatto, vista e tatto.