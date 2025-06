Serate di stelle a Montepastore

Tre serate con lo sguardo rivolto al cielo da oggi alle 21, quando all’osservatorio astronomico di Montepastore (nella foto) prende il via il programma di iniziative promosse dall’associazione astrofili bolognesi. Oggi i cannocchiale punta sul racconto del mito di Selene ed Endimione. Una storia che brilla come un mito del cielo che vede coinvolti Selene, dea della Luna, e il giovane Endimione. Una storia d’amore silenzioso, raccontato sotto il cielo dell’osservatorio con il collettivo Voci in Capitolo Narrazioni. A seguire osservazione del cielo. Non occorre prenotazione. Fortemente consigliati abbigliamento a strati, calzature chiuse e torcia mascherata di rosso.

Domani sera, stesso luogo, si osservano Marte e la Luna per la serie delle aperture al pubblico dell’osservatorio Felsina. Reminiscenze poetiche sabato alle 21.30 per la serata intitolata ‘A riveder le stelle’, in programma nell’area museale di Cà la Ghironda (Ponte Ronca). I pianeti del Sistema Solare e le costellazioni estive con i telescopi e il laser dell’associazione astrofili bolognesi e la voce del professor Luca Angeretti, astrofisico, dal parco di un Museo di Arte Moderna e Contemporanea sulle colline zolesi.