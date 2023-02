Serena Dandini racconta le storie di tanti ’coltivatori di sogni’

di Amalia Apicella

Paradisi terrestri e comicità, anzi ’cretineria’, al femminile. Serena Dandini, scrittrice e conduttrice, porta sotto le Due Torri il suo stile colto e divertente. Domani all’Oratorio San Filippo Neri (via Manzoni 5), alle 20,30, presenta l’ultimo libro ‘Cronache dal Paradiso’, che attinge alle straordinarie vicende di personaggi della letteratura e dell’arte, eroine sconosciute o figure che hanno fatto la storia, raccontando i loro Eden, reali o sognati. La sera dopo si sposta al Teatro Duse (ore 21) per codurre il format ‘Vieni avanti, cretina!’ e rivendicare la comicità al femminile. "Visto che per essere accettate noi dobbiamo sempre dimostrare qualcosa – dice Dandini –, con questo format teatrale vogliamo dire basta alla ’sindrome di Ginger Rogers’ che deve fare tutto quello che fa Fred Astaire ma sui tacchi e camminando all’indietro".

Dandini, cosa sono le ‘Cronache dal Paradiso’?

"Sono le storie di ‘coltivatori di sogni’, che non si arrendono al pessimismo grazie all’aiuto dell’arte, della bellezza e della scienza. Claude Monet lo ha fatto con le ninfee, si è costruito il paradiso per disegnarlo. Oppure Jean Barret, una donna che nel Settecento ha fatto il giro del mondo per diventare una botanica".

Qual è il suo paradiso?

"Il giardino. In molte lingue giardino e paradiso si dicono allo stesso modo. Ma è anche la nostra terra prima che la devastassero. Il libro è una dichiarazione romanticamente ecologista". Martedì invece sarà al Duse…

"Sì. Amo la città e il Teatro Duse. Con il pubblico bolognese ho una grandissima sintonia. L’unica controindicazione è che, quando vengo a Bologna, ingrasso (ride, ndr)".

Come nasce l’idea di ‘Vieni avanti, cretina!’?

"Come una provocazione, un gioco, che trae il titolo dalla battuta del varietà ‘Vieni avanti, cretino!’, resa famosa dai Fratelli De Rege. Le donne sono sempre costrette a dimostrare a tutti i costi la loro intelligenza, mentre gli uomini possono essere cretini. Anche la comicità è stata da sempre un campo di battaglia in cui gli uomini hanno mantenuto ruoli da protagonisti. Qui invece ogni attrice dello spettacolo avrà sfumature, sfaccettature diverse".

Per esempio, quali?

"Gioia Salvatori, che è un po’ poetica e surreale, ci spiega perché Madame Bovary ci abbia rovinato. Poi c’è il personaggio di Martina Dell’Ombra (Federica Cacciola). Cristina Chinaglia cerca di capire perché alle donne, sia piaciuto tanto ‘Cinquanta sfumature di grigio’. E Antonella Attili interpreta un’elettrice del Pd, ha una profonda ruga sulla fronte e si interroga sul perché lo abbia sempre votato".