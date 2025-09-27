Serena Rossi: "La mia serenata a Napoli"

"Una dedica a Napoli, un racconto della mia città: cos’è oggi, la sua storia, cosa ha vissuto". Con queste parole Serena Rossi apre la stagione teatrale del Teatro Duse, stasera alle 21, con Serenata a Napoli, in scena anche domani alle 18. Lo spettacolo nasce da un’idea della stessa Rossi ed è scritto insieme a Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli, con la regia di Maria Cristina Redini e la direzione musicale e gli arrangiamenti del maestro Valeriano Chiaravalle, e si articola tra la voce narrante di Rossi e le note di sei musicisti che interagiscono con lei, mentre sullo sfondo scorrono disegni ad acquerelli animati di Flora Palumbo assieme a fotografie di repertorio, dalla Napoli della seconda guerra mondiale fino alle partenze dei migranti verso l’America.

Serena Rossi, come ha scelto le musiche e le parole per raccontare Napoli? "È stato difficilissimo, ero indecisa su quale epoca raccontare musicalmente. Ho scelto un repertorio tradizionale, che poi è diventato naturale conseguenza del testo scritto. Non è un concerto, ma un racconto: uno spettacolo che si svolge nell’arco di una nottata, in cui io dedico a Napoli — che in realtà è una donna, una sirena — una serenata. Una sirena, Partenope, che si lasciò morire per non essere riuscita a incantare Ulisse. Durante lo spettacolo io cerco di risvegliarla con la mia voce, ed è anche un modo per rientrare nelle sue grazie, perché noi napoletani, quando ci allontaniamo dalla città, proviamo una sorta di “senso di colpa“ e il desiderio di farci perdonare. Questa serenata è il mio modo per riconciliarmi con lei. Vedremo solo a fine serata se ci riuscirò".

Ha un brano o un momento preferito? "Cambia a seconda delle repliche. In questo momento storico mi emoziona particolarmente Munasterio ’e Santa Chiara. Racconta di un uomo che, dopo la guerra, ha paura di tornare nella sua città per timore di non riconoscerla, devastata e distrutta. In quel passaggio colgo l’occasione per parlare di Gaza, con immagini che scorrono dietro di me: non si può più voltare la faccia dall’altro lato, e in quei momenti sento il pubblico in profondo ascolto e l’emozione è fortissima".

Che aspettative ha dalle date bolognesi? "Sono già stata qui la scorsa primavera ed è stato meraviglioso: il teatro era sold out e ho trovato un’accoglienza calorosa. C’è un momento dello spettacolo in cui parlo proprio della vostra regione e dei treni della felicità: organizzati dalle donne del partito comunista di Napoli, nel dopoguerra partivano da carichi di bambini delle famiglie più povere per portarli in Emilia-Romagna, dove venivano accolti temporaneamente da famiglie adottive. È una pagina di grande solidarietà che mi tocca molto da vicino, perché anche mia nonna Concetta, che all’epoca aveva sei anni, fu accolta da una famiglia di Modena. Sono anche riuscita a farla ricongiungere con quello che allora era il bambino della famiglia adottiva: oggi si vedono e si frequentano. Da un romanzo che racconta la storia dei treni dei bambini è stato tratto anche un film di Cristina Comencini, cui ho preso parte, quindi è un tema che mi emoziona e coinvolge".

Alice Pavarotti