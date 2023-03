Sergio Tomassone, 60 anni nella bottega da liutaio

Più che un negozio è un luogo in cui generazioni di bolognesi hanno accarezzato le corde delle chitarre e forse pure sogni. Certamente passioni. Dietro il banco, ancora oggi, c’è Sergio Tomassone, che negli anni cinquanta iniziò come liutaio e da allora non si è più fermato. Una storia della musica, la sua, legata a quella della città, tanto che in questo 2023 ricorrono i 60 anni dalla nascita dello storico negozio di via Petroni (era il febbraio 1963, oggi è stato trasferito in via Pier De’ Crescenzi 12d), che ha visto il passaggio di grandi nomi, anche internazionali. Le chitarre di Tomassone, del resto, sono arrivate nelle mani di artisti come Eric Clapton e Pete Townshend. Nella sua "bottega laboratorio", come la chiama lui, sono anche passati giovanissimi Pooh, fino a Raoul Casadei e Pino Daniele. Tutti dettagli che racconta lui stesso, assieme al figlio Davide, nella puntata di oggi del nostro podcast gratuito, disponibile sul sito del Carlino e sulle principali piattaforme. "Sono diventato un liutaio per caso – racconta Sergio –, giocando con il figlio di un liutaio che era un mio compagno di scuola. Abitavamo tutti in via Solferino".

Da lì è iniziata un’attività che si è sempre ingrandita, fino al mercato americano ("A New York sono stato circa venti volte, Manhattan era come casa") e la nascita di altri punti vendita: uno a Roma nel 2014 e molto prima All for music, che fra gli anni Novanta e Duemila è stato anche meta di ragazzi in cerca di salette per le prove. Sullo sfondo, i cambiamenti del gusto musicale. "C’è stato un momento di cedimento dovuto all’aumento di sistemi più facili di fare musica – ricorda Davide Tomassone–, ma poi il mercato ci ha dato ragione, ha vinto la bellezza dello strumento. E con la pandemia in tanti hanno ripreso in mano una chitarra". E a maggio, dunque, si festeggiano i 60 anni, anche con una star della chitarra che verrà svelata il prossimo mese.

Letizia Gamberini