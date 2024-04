Seri Industrial:: "Stiamo trattando per l’ex Breda"

Seri Industrial, società casertana attiva nel mercato delle batterie per l’automotive, è in trattativa con Leonardo e Invitalia per acquistare Industria Italiana Autobus (ex Irisbus e Bredamenaribus). Su richiesta di Consob e Borsa Italiana, Seri Industrial "conferma l’esistenza di trattative, tuttora in corso, con Leonardo e Invitalia per la sottoscrizione di un accordo di investimento volto all’acquisizione di una quota di maggioranza della società Iia". Seri Industrial, quotata su Euronext Milan, "provvederà a fornire aggiornamenti all’esito delle interlocuzioni in corso".

Iia, erede della Menarini, ha due stabilimenti produttivi, a Bologna e a Flumeri in provincia di Avellino. Il riassetto, avvenuto nel 2019, aveva portato Invitalia a detenere il 42,7% del capitale, Leonardo al 28,6% e il gruppo turco Karsan al 28,6% con la volontà di inserire al più presto nella compagine azionaria un nuovo player industriale attraverso un aumento di capitale. Nei giorni scorsi, non sono mancate perplessità da parte di sindacati e istituzioni per il sempre più probabile addio del socio pubblico all’interno dell’azienda.