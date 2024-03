Serie A1: l’An travolge Ortigia. Ora la Champions League. Mercoledì sfida al Ferencvaros

L’AN Brescia vince 9-7 con Ortigia e rilancia la sua corsa alle prime posizioni di A1. Un match controllato dagli uomini di Sandro Bovo, che hanno due reti da Guerrato e Renzuto, una da Dolce, Lazic, Gianazza, Alesiani e Balzarini. Non segna Irving ma la squadra del Cidneo non ne sente il peso. Da migliorare l’impatto in superiorità numerica, con sole 4 occasioni sfruttate su 12. Ora testa a mercoledì, quando ci sarà il match con il Ferencvaros, decisivo per il passaggio del turno in Champions League.