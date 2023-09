"Sermenghi e Mazzacurati danno vita al Gruppo Misto a Castenaso: ecco le motivazioni"

È ufficiale ormai: due consiglieri di maggioranza di Prima Castenaso sono passati al gruppo misto. Si tratta di Andrea Sermenghi e di Francesca Mazzacurati. "Questo mandato era nato sulla base di un accordo politico tra Prima Castenaso ed il Partito Democratico, che in continuità con l’amministrazione precedente mantenesse al centro dell’azione amministrativa l’interesse di tutti i cittadini. Purtroppo sin dall’inizio il sindaco si è appiattito sulle posizioni del solo Partito Democratico, senza considerare minimamente la parte moderata e liberale da noi rappresentata, con scelte discutibili sia sotto il profilo economico, che gestionale, che politico. Dopo aver provato a discutere all’interno della maggioranza inutilmente, e non condividendone la deriva di assoluta accondiscendenza al Pd della Schlein, non possiamo che segnalare il nostro malessere politico uscendo da questa compagine per mantenere invece l’impegno assunto con gli elettori. Da oggi - proseguono -nasce il Gruppo Misto di Castenaso, per i cittadini di che chiedono uguaglianza, parità di trattamento e che non si riconoscono in questa politica di sinistra massimalista e ideologica, politica che non conosce e non vuole conoscere i problemi quotidiani della maggioranza silenziosa dei cittadini che si impegnano per mandare avanti il paese".