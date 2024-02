Sermenghi inaugura la casa della riscossa

Procede senza sosta a Castenaso la corsa alle amministrative di Stefano Sermenghi. La lista Obiettivo Comune dell’ex sindaco, prima della giunta attuale di Gubellini, è sostenuta per il centrodestra da Lega e FdI. Qualche sera fa Sermenghi ha presentato la sede della lista e i primi obiettivi da mettere in campo in caso di vittoria alle elezioni: in primo luogo la riapertura del pronto soccorso di Budrio, ora sostituito dal Cau. Mercoledì sera la lista civica Obiettivo Comune ha inaugurato la sede ufficiale nell’ex negozio di articoli per la casa Zagni.

"Abbiamo inaugurato quella che per i prossimi mesi sarà la nostra arena politica di confronto e la parola chiave è stata condivisione. Crediamo nel dialogo, nell’importanza del contraddittorio che spesso si rivela spunto di partenza per nuove idee, più giuste ed equilibrate. Saremo lo spazio di tutti, di quei cittadini che vogliono far sentire la propria voce senza doversi legare a un’ideologia. Abbiamo iniziato un lungo percorso insieme che ci porterà a proporre una Castenaso accessibile a tutti, senza mai perdere di vista il nostro Obiettivo Comune, ha detto Ornella Frontali che fa parte della squadra civica", ha dichiarato Sermenghi.

Il candidato, poi, ha sottolineato: "Una scuola superiore a Castenaso, il Cau, ambulatori per ostetricia, dentistica, cardiologia, ma soprattutto la riapertura del Pronto Soccorso di Budrio. Questi i primi obiettivi. Sull’ospedale di Budrio specifico che so che non è competenza del sindaco di Castenaso, ma è una necessità delle persone che abitano in questo territorio e un sindaco libero da vincoli o obblighi nei confronti dell’amministrazione della Regione può operare affinché scelte sbagliate vengano riviste". Sermenghi ha poi lanciato tre petizioni che potranno essere firmate presso la sede di via Nasica, sulla riapertura del Pronto Soccorso di Budrio, appunto, sull’insediamento di un istituto superiore Castenaso e sull’abolizione della Zona 30 a Bologna, che "è pur vero che è un altro Comune, ma incide sulla sicurezza di tutti quelli che passano di lì, compresi i cittadini idi Castenaso". Intervenuto anche il fratello del candidato sindaco, Andrea Sermenghi, consigliere comunale del Gruppo misto, che ha presentato tre mozioni e un’interrogazione per costringere l’amministrazione comunale a mantenere le promesse fatte dopo l’alluvione circa la sistemazione del campo da calcio nello stadio comunale.

Zoe Pederzini