Serra prima va al corteo. Poi all’Officina del popolo

"In piazza contro il partito unico della guerra, del cemento e dell’alternanza scuola-lavoro. Le priorità degli studenti sono chiarissime: no soldi alla guerra, fermare l’escalation militare, finanziare la scuola pubblica e utilizzare i soldi per la messa in sicurezza del territorio". La giornata finale della campagna elettorale di Federico Serra, candidato presidente della sinistra radicale con la lista ’Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro’, inizia dal corteo "No Meloni Day" degli studenti a Bologna. "L’alternanza scuola-lavoro che vuole sia la destra che il campo largo – dice Serra, sostenuto da Potere al popolo, Rifondazione comunista e Partito comunista italiano – ha ucciso gli studenti che lavorano. Gli studenti vogliono studiare, non lavorare gratis per Confindustria e poi morire". Dopo il corteo, ultima tappa della campagna elettorale in San Donato: alle 18 il comizio in piazza Spadolini poi la cena sociale all’Officina del popolo ’Valerio Evangelisti’.

r. c.