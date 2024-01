Serrande abbassate all’improvviso. Chiude l’unico negozio di alimentari

"Chiuso". Una sola parola, su un foglio bianco A4 con un messaggio inequivocabile: "Non riapriamo più. Stop. Chiuso, appunto". È quello comparso all’indomani di capodanno su una delle tre saracinesche del mini market che, in via Garibaldi 52, stava nel centro di Calcara, frazione popolosa e in espansione di Crespellano-Valsamoggia. Un cartello quasi sarcastico. Appena di fianco campeggia ancora il manifesto di auguri natalizi del Pd di Valsamoggia, incorniciato in una fettuccia rosso-bianca (di quelle che delimitano le zone pericolose), che nello stesso edificio ha la propria sede e la Casa del popolo. E sta facendo infuriare non pochi residenti di Calcara la chiusura questa dell’unico negozio alimentare che, in queste ore, si stanno chiedendo: "Dove andrò a fare la spesa domani?". Non si contano più i post inseriti sul profilo del gruppo Facebook "Valsamoggia e dintorni". "Potevano almeno avvertirci che cessavano l’attività! – si legge in uno di questi – anche perché nel mese in cui è andata al tappeto, è andata ko anche la banca. Meglio stendere un velo pietoso su questa situazione".

Il mancato preavviso pubblico ha fatto molta impressione a Calcara, più dell’ennesima chiusura stessa di un esercizio commerciale.

"È anche vero – ricorda Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale e residente a Calcara – che il gestore del mini market era da due anni che aveva annunciato la chiusura e che si era dato da fare anche per agevolare un possibile candidato a sostituirlo. Risultato? Con questa chiusura gli anziani sono in rivolta. La navetta che porta al capoluogo di Crespellano non basta. Tutti sono preoccupati. Poco tempo fa ha chiuso anche l’edicola. Credo che con l’unione dei cinque municipi in un solo Comune (quello di Valsamoggia) sono aumentati gli abitanti, ma le botteghe sono diminuite in modo vertiginoso".

Già da qualche anno ogni mercoledì mattina una navetta si muove da Calcara e porta nel capoluogo di Crespellano quanti hanno bisogno di fare una spesa consistente. "Dopo la chiusura del mini market – annuncia Federica Govoni, assessora al Commercio di Valsamoggia – la navetta farà servizio anche di sabato. E, precisamente, nelle date del 13, del 20 e del 27 gennaio prossimi. Un’altra occasione di spesa rimane, comunque, il mercato settimanale del giovedì. Il titolare del mini market gestisce ancora un altro supermarket a Ponte Samoggia, sulla via Emilia, a pochi chilometri da Calcara. Nelle ultime settimane aveva fatto le pratiche per la chiusura del negozio nel centro della frazione".

