Serrande giù per ’Al mi furner’. Ma i titolari rassicurano i clienti: "Tubo rotto, riapriamo presto"

"Chiuso temporaneamente". Questo cartello campeggia da un po’ sulla serranda di "Al mi furner" e i tiratardi bolognesi di un certo tasso farinaceo vanno in tilt. Come? In via Saffi 1, senza il fornaio della notte, come si fa? Ma niente paura, Simone e Leonardo Valentini apriranno al più presto, quando avranno risolto un problema che si sono trovati ad affrontare al rientro dalle ferie. Raggiunti al telefono, i due fratelli che portano avanti la tradizione cominciata dal nonno Rolando Valentini nel 1966, rassicurano i "fans". "L’ultima settimana di ferie, ad agosto – raccontano – noi eravamo via e anche gli inquilini del piano di sopra erano via, ma gli si è rotto un tubo di casa che ha allagato l’appartamento e così per una settimana, quella della nostra assenza, l’acqua è filtrata su tutti i muri del negozio". Prosegue: "Stiamo rifacendo i muri, abbiamo sostituito i macchinari che si erano danneggiati per via dell’umidità e adesso stiamo aspettando che i muri si asciughino, perché naturalmente non possiamo far nulla con tutto l’umido che si è creato e dobbiamo operare bene in vista dell’inverno, altrimenti il rischio è che si creino muffe, crepe". Insomma, niente paura, appena tutto sarà risolto i fratelli Valentini, che si son fatti conoscere anche in tv partecipando a Pizza Hero con Gabriele Bonci nel 2019 (prepararono una pizza con pasta di pane cotta con stracchino e sale, farcita con mortadella, aceto balsamico e parmigiano), riapriranno Al mi furner. Per ora pizze, crescente, bomboloni nella notte bolognese si possono solo sognare.

Benedetta Cucci