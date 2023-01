"Serve il terzo ponte sul Reno" La minoranza rilancia l’opera

Terzo ponte sul Reno nell’alto persicetano e nel centopievese. Uniti per l’Alternativa in Città Metropolitana condivide la proposta di rilancio dell’idea di un terzo ponte sul Reno nel centopievese, opera di cui si parla da anni, ma che finora non ha mai visto un vero decollo nonostante la necessità di una nuova infrastruttura di supporto, a fronte del traffico che nelle ore di punta è rallentato nell’attraversamento. Già il gruppo di centrodestra FdI del centese aveva espresso la necessità di quest’opera infrastrutturale.

"Serve rilanciare l’idea del terzo ponte su Reno nell’area del centopievese o alto persicetano". Questa la proposta che i consiglieri metropolitani Diego Baccilieri, Angela Bertoni e Alessandro Santoni (Uniti per l’Alternativa) hanno formulato alla Città Metropolitana, in un emendamento al documento di programmazione collegato al bilancio del prossimo triennio, successivamente riformulato con la maggioranza e che ha trovato il voto unanime del consiglio metropolitano. "Si è condiviso che nel 2023 vi siano ulteriori approfondimenti tra Città metropolitana di Bologna, Regione e territori interessati per la realizzazione di un terzo ponte sul Reno, partendo dalla prima ipotesi del collegamento tra Pieve di Cento e Cento, ma allargando il ragionamento ad altre soluzioni valutabili, anche più a sud, in modo da sgravare anche la zona dell’alto persicetano collegandosi alla Sp 18 Padullese, diversificando così i flussi di traffico interessanti la Sp 42 Centese – dichiara il capogruppo di minoranza metropolitana Diego Baccilieri –. Tale proposta, condivisa anche con la consigliera di Pieve di Cento, Cristina Tassinari di ‘La Tua Pieve’, vuole ridare attenzione a una soluzione che permetterebbe di alleggerire il traffico veicolare che determina code negli orari di punta". Angela Bertoni e Alessandro Santoni evidenziano l’importanza del tema, tornato nell’agenda istituzionale dopo alcuni anni "anche alla luce del rinnovato interesse nazionale alla nuova Cispadana, espresso dal ministero delle infrastrutture, di cui è viceministro l’onorevole Galeazzo Bignami".

z. p.