"Serve più trasparenza sul buco del bilancio"

Un’assemblea voluta, sentita e partecipata quella che si è tenuta, nella serata di lunedì, nel centro di San Pietro in Casale dove i cittadini hanno espresso tutte le loro perplessità e preoccupazioni sulla situazione economica del Comune. L’amministrazione, però, era assente. L’assemblea pubblica in piazza era stata organizzata dalla lista civica ’L’Altra San Pietro’, e una folta presenza di cittadini attenti ha ascoltato gli interventi del consigliere Vincenzo Ferrara e degli ex consiglieri Renato Rizz e Alessio Testoni.

Tra il pubblico numerosa è stata la presenza di rappresentanti di società sportive e di associazioni culturali, quelle realtà che in questo momento stanno vivendo la maggior sofferenza a causa dell’incertezza sul proprio futuro. "Purtroppo all’assemblea seppur invitati, non hanno potuto partecipare il sindaco e il Presidente dell’Unione Reno-Galliera. Da loro la cittadinanza, come si è capito dal tenore delle domande, si aspetta più trasparenza, si aspetta anche e soprattutto quell’informazione che fino a ora è mancata. Gli interventi hanno evidenziato proprio questo: un silenzio specialmente nei mesi antecedenti la votazione sul rendiconto che invece avrebbero potuto essere sfruttati per aiutare in special modo le società sportive che si sono trovate a cercare spazi in altri Comuni in pochissimo tempo e con dei costi assai alti rispetto ai propri budget. Purtroppo nei giorni seguenti all’introduzione dell’attività sportiva nella Costituzione, il nostro comune vede invece ridursi la possibilità di fare sport", hanno dichiarato i relatori dell’assemblea. Quel che è certo è che all’unisono i promotori dell’iniziativa hanno dichiarato: "Noi ribadiamo che questo momento lo si può superare solo con una chiara dichiarazione di responsabilità e un mea culpa da parte di chi ha amministrato fino a ora evitando di scaricare solo ed esclusivamente sui cittadini morosi ciò che sta accadendo. Come sottolineato dagli interventi conclusivi di Renato Rizz e di Alessio Testoni, questa morosità pensiamo sia presente in altri Comuni, ma seguendo ciò che la legge dice, è gestibile senza dover arrivare a uno stato di difficoltà come quello che il Comune di San Pietro sta vivendo".

"L’impegno che la lista L’Altra San Pietro si è preso è quello di tenere aggiornata la cittadinanza e specialmente quello di ricordare al primo cittadino l’impegno assunto in questi giorni: quello di un’assemblea pubblica chiarificatrice", hanno, poi, concluso i civici de L’Altra San Pietro.

Zoe Pederzini