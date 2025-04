"Serve più trasparenza sul tram. Quali tempistiche per i cantieri?"

Quali effetti della linea blu del tram su San Lazzaro e Casalecchio? Lo chiede FdI. È stata presentata in Regione un’interrogazione a firma di Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, per fare luce sul progetto della linea blu del tram, che collegherà Casalecchio di Reno con San Lazzaro di Savena, attraversando il centro di Bologna.

"Un’opera di questa importanza non può procedere senza trasparenza e confronto con i territori coinvolti – dichiarano Evangelisti e Alessandro Sangiorgi, Capogruppo FdI in Consiglio comunale a San Lazzaro –. I cittadini hanno diritto di conoscere l’evoluzione e le tempistiche del progetto, che impatterà significativamente sulla mobilità e sulla vita quotidiana, visto i numerosi cantieri previsti".

I due consiglieri di Fdi chiedono alla Regione risposte chiare sullo stato della progettazione e su quando saranno disponibili gli elaborati definitivi. Vista la rilevanza e l’impatto sui territori, Fratelli d’Italia sottolinea la necessità di coinvolgere attivamente la cittadinanza attraverso percorsi partecipativi. Altro tema delicato riguarda la soppressione dei parcheggi lungo il tracciato, con possibili gravi ripercussioni sulla vita dei residenti e sulle attività commerciali.

"Per quanto concerne Casalecchio occorre chiarezza e azioni rapide per evitare disagi a cittadini e imprese – afferma la Evangelisti –, e per questo chiediamo alla Regione e all’amministrazione comunale quali misure siano previste per il recupero dei posti auto. È inoltre fondamentale prevedere indennizzi per le attività economiche penalizzate dai lavori, prima che subiscano danni come già accaduto in altre zone di Bologna interessate dai cantieri".