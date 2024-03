"Serve qualcosa di sinistra". La quarta via alle comunali

"La politica casalecchiese va troppo a destra. Serve qualcosa di sinistra". Tre candidati sindaci possono non bastare a questo inizio di campagna elettorale che a Casalecchio può riservare ancora sorprese. A ventilare la formazione di una nuova lista spostata decisamente a sinistra ci pensa Marco Odorici, ex consigliere comunale a marchio Rifondazione Comunista oggi esponente di Potere al Popolo che due giorni fa dopo l’adesione dei fuoriusciti del Pd e di E’Wiva Casalecchio alla formazione di centro sinistra guidata da Dario Braga ha puntato il dito con la direzione presa dalle ‘grandi manovre’ della politica locale.

In particolare, nel mirino è finito Massimo Masetti, descritto come "un vicesindaco, che si dichiara di sinistra, unire il gruppo di cui è il capofila (molto vicina a Coalizione Civica) con i fuoriusciti del Pd, dichiarare che questa lista che si chiamerà ’Centrosinistra’ appoggerà un candidato sindaco legato ad Azione, senza nessun esperienza politica se non il suo vecchio ruolo da Prorettore, su cui convergerà anche la storica lista Civica di Casalecchio il cui consigliere comunale fu in lista per la Borgonzoni alle Regionali del 2020". Decisamente troppo per Marco Odorici ‘Oddo’ che fa "fatica a capire perché preferiscano appoggiare Braga, non certo espressione di un percorso collettivo e partecipato, ma nominato da Azione di Calenda, probabilmente il partito più a destra del cosiddetto ’campo largo’".

"Lo spostamento sempre più a destra è evidente – ragionano dalle parti di Potere al Popolo –, sia per il Pd che ora si trova senza la necessaria stampella ’di sinistra’ di E’wiva, sia per E’wiva stessa, che decide di appoggiare un candidato spinto da forze di centrodestra. In tutto questo, non ci venissero più a raccontare la storiella della buona politica o, ancora peggio, del voto utile per sconfiggere la destra", si legge nel documento di questa aggregazione della sinistra antagonista, che poi si concentra sulle problematiche sociali emergenti anche a Casalecchio delle quali nessuno si occuperebbe. Da qui, l’ultimo possibile exploit della confusione che regna a sinistra, con un ulteriore concorrente alla poltrona di sindaco.

