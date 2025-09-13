"Serve subito un campo da calcio omologato"

Monterenzio merita un campo da calcio degno della sua comunità. La Regione chiarisca tempi e impegni" questa la denuncia di Marta Evangelisti, presidente di Fratelli d’Italia in Regione, Alessandro Sangiorgi, coordinatore di Fratelli d’Italia Valle Unione Savena Idice e Elena Dall’Aglio, coordinatore di Fratelli d’Italia a Monterenzio. "Ho presentato un’interrogazione a risposta scritta alla giunta regionale per sollecitare chiarezza e concretezza sul progetto del nuovo campo da calcio di Monterenzio, un’infrastruttura fondamentale per la vita sportiva e sociale del territorio" premette la Evangelisti.

"Il progetto, avviato dalla precedente amministrazione, prevede la costruzione di un nuovo plesso scolastico sull’area precedentemente occupata dal campo sportivo. A causa dei lavori, la parte di campo ancora esistente non è più idonea a ospitare partite di campionato, costringendo i giovani atleti a giocare nel vicino Comune di Ozzano per il secondo anno consecutivo. Una situazione che rappresenta un disagio evidente per i ragazzi e una delusione per tutta la comunità", proseguono i tre.

Per FdI infine: "Il nuovo campo da calcio, secondo il progetto, dovrebbe rispettare le dimensioni regolamentari richieste dalla Figc, includere tribune, spogliatoi e una pensilina fotovoltaica per l’autosufficienza energetica. Inoltre, è prevista una passerella sul fiume Idice per collegare il polo scolastico al futuro impianto sportivo, in un’ottica di rigenerazione urbana. La giunta regionale aveva stanziato 600mila euro per il progetto, autorizzando i dirigenti competenti a sottoscrivere il documento di Investimento Territoriale Integrato (ITI) e a concedere i contributi. Tuttavia, a oggi non è chiaro se questi passaggi siano stati effettivamente completati". Così l’amministrazione di Davide Lelli: "I fondi destinati alla realizzazione dell’impianto sportivo sono già stati stanziati e incamerati dal Comune. La giunta ha inoltre approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica con apposita delibera, dando così avvio all’iter amministrativo previsto. Il passaggio che rallenta l’avvio della fase successiva riguarda la redazione dello studio idraulico, documento necessario per la messa in sicurezza dell’area. Tale studio non può essere completato finché l’Autorità di bacino non fornirà i dati aggiornati sulla portata idraulica del fiume Idice, informazioni indispensabili per definire correttamente il progetto. Nonostante le rassicurazioni iniziali, tali dati non sono stati ancora trasmessi nei tempi previsti. L’amministrazione conferma il proprio impegno a portare a termine l’intervento, considerato strategico per la comunità, e continuerà a sollecitare gli enti competenti e la Regione".

Zoe Pederzini