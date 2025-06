"Serve un confronto con i cittadini"

Preoccupata per questa ipotesi di taglio all’ospedale di Bazzano. Così Confesercenti interviene sul progetto di riduzione delle prestazioni del Pronto soccorso del Dossetti, "che si somma a un sempre maggiore impoverimento di prestazioni socio sanitarie, specie nel territorio provinciale e nei comuni periferici e in montagna, più lontani dal capoluogo". Così, prima di arrivare a una decisione, l’associazione di categoria chiede di "aprire un confronto serio con le istituzioni locali, le associazioni di categoria e i cittadini del territorio", valutando "attentamente i servizi di medicina territoriale da mettere in campo nei vari comuni, prima di arrivare a tagli o declassamenti".