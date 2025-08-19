"Serve un confronto con il sindaco"

Italia viva appoggia la manovra di Matteo Lepore per tutelare il ceto medio. Così Rosalino Bove, membro dell’Assemblea nazionale di Italia Viva, che invita i renziani di Bologna a concordare col sindaco le misure da adottare: "Accolgo con favore l’iniziativa del sindaco. È un segnale importante – sottolinea Bove –, in un momento in cui le famiglie sono schiacciate dall’inflazione e dall’aumento dei costi della vita. Mi auguro che non si tratti di un episodio isolato, ma dell’inizio di una strategia più ampia e strutturata, che anche il Governo dovrebbe adottare a livello nazionale". Bove auspica poi "che la dirigenza locale di Italia Viva Bologna e provincia si faccia promotrice di una richiesta di confronto con il sindaco Lepore, proponendo l’apertura di un tavolo di lavoro condiviso. È importante valutare insieme le misure più efficaci per sostenere concretamente il ceto medio".

Un plauso alla manovra annunciata da Lepore nella tradizionale intervista di Ferragosto al Carlino, viene anche dalla consigliera regionale del Pd, Simona Lembi, per cui il sindaco "ha posto un tema fondamentale: l’impegno del Comune per il sostegno a un ceto medio impoverito da anni di politiche sbagliate da parte del Governo. Bologna è un’altra cosa, lo dimostra nei fatti: nonostante il taglio dei fondi statali, ha mantenuto intatto il proprio modello di welfare che tiene insieme sviluppo economico e coesione sociale e oggi si appresta a indicare nuove soluzioni per nuove sfide".